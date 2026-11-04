Acorralan a Fernando Lozada en La Granja VIP: ya no le tienen confianza y le reprochan su “doble juego” (VIDEO)

De cara al Miércoles de Asamblea de La Granja VIP HOY 4 de noviembre, Fernando Lozada ya empezó a preocuparse por su futuro en la competencia y se quejó de que varios lo tienen en la mira. Lo que no se esperaba, es que Niurka y Rafa Mercadante reaccionarían a sus insinuaciones, señalándole que él quiere que lo protejan cuando siempre les ha tirado en contra y busca la forma de proteger al equipo de Manelyk, lo que ha hecho que le pierdan la confianza y lo consideren como una herramienta para sus propias estrategias.