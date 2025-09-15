inklusion logo Sitio accesible
¿Se cancela? Miguel Bosé reaccionó al deseo de sus fans de cancelar su concierto de esta noche en Sinaloa por la inseguridad

Debido a la violencia que se vive en Sinaloa, los fans de Miguel Bosé piden que se cancele su concierto del 15 de septiembre. Esta fue la postura del cantante español.

Debido a la violencia e inseguridad que se vive en Sinaloa, los fans de Miguel Bosé piden que se cancele su concierto del 15 de septiembre. En medio de un incómodo zafarrancho en el aeropuerto, el cantante español dio su postura ante el deseo de sus seguidores.

