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¡Transformación radical! Mira el antes y después de María en el Escuadrón de la Belleza

El equipo del Escuadrón de la Belleza hizo realidad uno de los sueños de María y le hizo una transformación impactante, desde las uñas hasta el cabello.

Siempre es buen momento para sentirte bella y amada, lo cual debe empezar por uno mismo, es por eso que en Escuadrón de la Belleza tenemos el objetivo de iluminar tu rostro y cabello. Mira la transformación de María, una mamá que luce radiante en todo momento.

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