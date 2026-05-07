¡Transformación radical! Mira el antes y después de María en el Escuadrón de la Belleza
El equipo del Escuadrón de la Belleza hizo realidad uno de los sueños de María y le hizo una transformación impactante, desde las uñas hasta el cabello.
Siempre es buen momento para sentirte bella y amada, lo cual debe empezar por uno mismo, es por eso que en Escuadrón de la Belleza tenemos el objetivo de iluminar tu rostro y cabello. Mira la transformación de María, una mamá que luce radiante en todo momento.