"¡Yo estuve ahí separándolas!”, Mónica Huarte confirma conflictos en Mentiras

Mónica Huarte rompió el silencios obre los conflictos entre Natalia Sosa y Mariana Treviño en Mentiras, el musical. ¡Ojo a lo que reveló Pato Borghetti!

Mónica Huarte rompió el silencio y habló sobre los conflictos entre Natalia Sosa y Mariana Treviño en Mentiras, el musical. ¿Todo por el protagonismo y el brillo en los escenarios? Además de la confirmación de la actriz, Pato Borghetti también contó su versión de los polémicos hechos.

