Kim Shantal tendría nuevo reto en mente si la vuelven a nominar: “Nunca pensé que iba a poder hacerlo”

A lo largo de la semana pasada, las celebridades que fueron nominadas compartieron desafíos con el público que seguía la transmisión 24/7 del reality show con el fin de conseguir votos para permanecer en La Granja VIP y uno de los retos a cumplir más esperados fue el propuesto por Kim Shantal.

Antes de comenzar con la jornada de actividades de este día, la influencer le compartió al Tío Pepe que se sentía lista para cargar a una gallina y luego de una breve reunión con todos los participantes, el Mayoral de La Granja VIP acompañó a Shantal a cumplir su desafío.

Tras haberla calmado y apoyado a lo largo de todo el proceso, Kim logró cumplir con su anticipado reto y ante la petición de las demás celebridades para que entrara al gallinero de la granja, la influencer señaló que todavía no se sentía preparada para hacerlo en esta ocasión.

"Ya no me nominen... porque la próxima semana si me nominan voy a tener que hacer gallinero", exclamó Kim ante la posibilidad de continuar trabajando en superar completamente su miedo a las gallinas y de paso, conseguir votos ante una hipotética nominación en La Granja VIP.

Cabe señalar que también César Doroteo fue otro de los granjeros en prometer que cumpliría un reto y es que había señalado previamente que se depilaría una de sus cejas si lograba sobrevivir a la gala de eliminación de anoche.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Kike Mayagoitia, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la séptima semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

