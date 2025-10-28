inklusion logo Sitio accesible
¿Te salen moretones de la nada? ¡Cuidado! Podrías padecer el síndrome mielodisplásico

Si te salen moretones de la nada y puntos rojos del tamaño de la cabeza de un alfiler, podrías padecer síndrome mielodisplásico; así lo explicó el Dr. Ricardo Terrazas, especialista en enfermedades de la sangre. ¡Comparte la información!

