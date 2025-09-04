inklusion logo Sitio accesible
¡Dio positivo! Natalia Jiménez reveló los resultados de la prueba toxicológica de su expareja y aconsejó a Cazzu

Natalia Jiménez, quien lleva un proceso legal por la custodia y manutención de su hija, reveló que su expareja dio positivo a sustancias tóxicas. ¡Ojo al consejo que le dio a Cazzu!

Natalia Jiménez, quien lleva un proceso legal en Estados Unidos por la custodia y manutención de su hija, reveló que su expareja dio positivo a sustancias tóxicas y dejó clara su postura al respecto. Además, le dio un consejo a Cazzu, quien vive una situación similar.

