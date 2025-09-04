Así fue la muerte Ed y Lorraine Warren, protagonistas de El Conjuro

Los casos de Ed y Lorraine Warren, se han vueltos muy famosos sobre todo por las películas que hay sobre ellos. Entre las historias nos encontramos con casas embrujadas, muñecas poseídas, entre otros.

El matrimonio Warren recorría Estados Unidos y ciudades de Europa, mientras documentaban fenómenos que desafiaban toda explicación científica. Ellos pudieron construir un archivo inexplicable y el mundo vuelve a poner los ojos sobre esta pareja con el estreno de “El Conjuro: últimos ritos”.

¿Quiénes son y cómo murieron Ed y Lorraine Warren?

Ed nació en 1926 en Bridgeport, Connecticut, en una familia común. Él desde pequeño aseguraba haber tenido experiencias con fantasmas en la casa donde creció. Luego se convirtió en pintor y comenzó a retratar mansiones embrujadas, lo que lo llevó a visitar esos lugares y a interesarse cada vez más en el mundo paranormal.

Por su parteLorraine por su parte, manifestaba tener habilidades psíquicas y la capacidad de comunicarse con los muertos desde niña. Ambos se conocieron en la adolescencia y se unieron no solo como pareja sino también como demonólogos. En 1945 se casaron y, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a recorrer el país para estudiar casos sobrenaturales.

Fue en 1952 cuando fundaron la New England Society for Psychic Research, la primera organización dedicada a investigar fenómenos paranormales en Estados Unidos. Transformaron su casa en Connecticut en un museo donde guardaban los elementos malditos como la muñeca Annabelle.

Quien murió primero fue Ed, en el año 2006, luego de padecer unas patologías cardiacas.En cuanto a Lorraine, murió en el 2019 por causas naturales.

¿Cuáles fueron los casos más famosos de Ed y Lorraine Warren?

Entre los casos más famosos de los Warren se encuentran aquellos que hemos podido en películas. Algunos de ellos son:

El caso de Annabelle: se trata de una muñeca Raggedy Ann que, según dos enfermeras, se movía sola y emitía mensajes extraños. El matrimonio de demonólogos manifestaban que estaba poseída por un demonio por lo que la encerraron en una vitrina de cristal bendecida.

La casa de Amityville: luego del asesinato de la familia DeFeo en Nueva York, los nuevos inquilinos, los Lutz, afirmaron sufrir fenómenos paranormales. Ed y Lorraine investigaron por lo que dieron con apariciones demoníacas.

La posesión de Enfield: esto ocurrió en Inglaterra, donde dos niñas manifestaron que eran víctimas de una entidad que las atacaba por las noches. Hay fotos de supuestas “levitaciones” que dieron la vuelta al mundo, y los Warren viajaron para documentar el fenómeno. Décadas después, la historia inspiró a “El Conjuro 2".

El juicio de Arne Johnson: en 1981, este joven mató a su casero y su defensa alegó que fue obligado por un demonio. Este el primer caso en Estados Unidos donde se intentó usar esta una posesión como alegato, y los Warren estuvieron en el centro de la controversia.

Como estos hay muchos otros casos que han colocado a los Warren como “demonólogos” y expertos en lo inexplicable.