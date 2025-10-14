¿Nodal le dio permiso a Cazzu para viajar con su hija Inti? Así contesta la cantante de trap
Cazzu fue cuestionada por lo que habría hecho para poder viajar con Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal. ¿Busca la custodia de su hija? Así respondió.
Tras la llegada de Cazzu a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos en distintos estados de la república, ‘La Reina del Trap’ fue cuestionada por la labor que habría llevado a cabo para poder viajar con Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal. ¿Cazzu busca la custodia de su hija? Aquí los detalles.
