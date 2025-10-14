¿Nodal le dio permiso a Cazzu para viajar con su hija Inti? Así contesta la cantante de trap

Tras la llegada de Cazzu a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos en distintos estados de la república, ‘La Reina del Trap’ fue cuestionada por la labor que habría llevado a cabo para poder viajar con Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal. ¿Cazzu busca la custodia de su hija? Aquí los detalles.