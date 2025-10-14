Se emborrachó, enseñó todo en el jacuzzi y en menos de 12 horas, ¿Sergio Mayer Mori va bien en La Granja VIP?

No ha pasado ni una semana en La Granja VIP y las redes ya se encendieron con la participación de algunos granjeros, en especial de Sergio Mayer Mori, quien sin querer ha acaparado las miradas de todos, ya que no pasaron ni 12 horas y el cantante ya había creado una ola de contenido que seguramente ni se imagina.

Sergio Mayer Mori se lleva la noche y se corona como el Capataz de La Granja VIP

La noche de ayer, Sergio Mayer Mori, compitió contra Kike Mayagoitia y Jawy por el puesto del Capataz de la semana y Sergio fue con todo para ganar y lo logró. Por ello, esta semana podrá gozar de algunas amenidades que los demás granjeros no pueden tener.

Uno de los privilegios que tiene Mori, es que tiene su propia habitación, pero eso sí, tuvo que compartirla con alguien y él eligió a Kim Shantal para que también gozara de dicho lugar. Cuando Sergio entró a sus aposentos, se sorprendió de todo lo que encontró, desde una cama grande, una bañera, dulces y vino.

El Capataz, Sergio Mayer Mori, enseñó de más en su habitación

Sergio no dudó ni un segundo en aprovechar de los privilegios que tiene por ser Capataz, así que tomó una ducha y ocurrió algo que nadie esperaba. El joven se quitó la ropa y la toalla para poder meterse a la tina y, sin prejuicios ni miedo, dejó ver su cuerpo al descubierto, algo que dejó a todos sus seguidores y el público del en vivo 24/7 sorprendidos.

Aunque Mayer Mori comentó que no le gusta el vino, decidió relajarse y tomar un poco de las botellas que encontró en su habitación, por lo que habló ante las cámaras con un poco más de confianza. Pero eso no fue todo, como buen Capataz salió de su privilegio para poder darle un poco de vino a los granjeros, quienes quedaron muy agradecidos con él.

Sergio Mayer Mori se ha robado la atención del público y de redes sociales en las primeras horas de La Granja VIP. Muchos aseguran que el contenido que está creando es totalmente natural, pues no se ha mostrado nada forzado. ¿Será que estamos viendo su verdadera personalidad o es una estrategia?