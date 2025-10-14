Susana Zabaleta dedica mensaje Ricardo Pérez tras denuncia por acoso

Por medio de su cuenta de Instragram, Susana Zabaleta decidió enviarle un emotivo mensaje a su novio Ricardo Pérez. Esto se da en el medio de que el comediante afronta una demanda por supuesto acoso y abuso sexual.

La actriz y cantante, publicó en un texto en el cual todo indicaría que está destinado a su novio. Esta sería una forma en la que le demuestra su apoyo.

¿Qué decía el mensaje que escribió Susana Zabaleta?

“Gracias por dedicarme tu tiempo, aunque estés cansado y estresado por tus cosas y tu futuro. Gracias por hacerme sentir segura y feliz cuando estoy contigo”.

Estas palabras de amor de Susana Zabaleta para Ricardo Pérez, se da en un momento crucial para el comediante ya que enfrentan un proceso legal que comenzó la creadora de contenido Jesica Bustos.

Instagram Este fue el posteo.

Lo que se sabe es que tanto Ricardo Pérez como José Luis García Slobotzky e Iván Mendoza, han sido demandados por una presunta participación en delitos de acoso y abuso sexual en contra de la influecer, quien actuó legalmente debido a las burlas por su físico que recibió durante en el episodio208 de “La cotorrita”.

¿Ricardo Pérez podría ir preso?

De acuerdo a lo que manifiestan los letrados, los demandados podrían enfrentar una pena de cárcel de 25 años y tendrían que pagar una importante cantidad de dinero por daños morales.

A pesar de este momento que está atravesando el comediante, Susana Zabaleta ha mostrado su gran apoyo a Ricardo Pérez.

