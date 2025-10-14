"¡ATURDEN!": Fabiola Campomanes y Lis Vega se quejan de los “Capataces”

En el segundo día de La Granja VIP el primer capataz repartió las tareas a realizar en una reunión; sin embargo, algunas celebridades mostraron cierto descontento en torno a la presencia de otros compañeros.

¿Por qué se quejaron Fabiola Campomanes y Lis Vega?

Ambas granjeras se encargaron de las tareas de limpieza al interior de La Granja VIP y mientras estaban aseando el área de los baños, aprovecharon para celebrar que los “capataces” nunca fueron a supervisar, ya que así terminarían más rápido.

Cabe señalar que solamente existe un capataz, por lo que tal vez Lis Vega se refería a Jawy Méndez, quien fue nombrado por Sergio Mayer Mori como su “mano derecha”.

La actriz cubana afirmó que perdían tiempo debido a que les hablaban constantemente, a lo que Campomanes contestó que sus compañeros con un cargo más alto “aturden”.

