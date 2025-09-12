inklusion logo Sitio accesible
"¡Que no empujen!”, Norma Lazareno envía mensaje a Silvia Pinal en la celebración de su natalicio

Norma Lazareno recordó una bella anécdota con Silvia Pinal y le envió un mensaje a su fallecida amiga actriz. Además, Efigenia Ramos actualizó la información sobre la herencia de la fallecida actriz.

Durante la celebración del natalicio de Silvia Pinal, Norma Lazareno recordó una bella anécdota y le envió un mensaje a su fallecida amiga actriz. Por su parte, Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, recordó grandes momentos y actualizó la información sobre la herencia de la fallecida actriz.

