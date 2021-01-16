La modelo transgénero Ángela Ponce responde a Lupita Jones tras sus recientes comentarios transfóbicos.

Lupita Jones se envolvió en una nueva polémica durante el inicio de este 2021. Y es que, la directora de ‘Mexicana Universal’, confesó que no estaba de acuerdo con la participación de las mujeres transgénero en los concursos de belleza.

Fue en el programa de espectáculos de Gustavo Adolfo Infante, donde la empresaria realizó contundentes comentarios en contra de la modelo española y su comunidad.

Hay concursos para ellos; para transgéneros y para travestis… Yo tengo mis propios pensamientos sobre eso. El que yo piense diferente de ti, no me hace tu enemigo. Tengo derecho a tener mi propia opinión sobre las cosas

Ellos logran a través de cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero son mujeres transgénero. Hay espacios para todos, cada quien tiene su espacio y su lugar. Tienen todo el derecho de ser reconocidos por sus valores, pero las características son muy distintas

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Sin embargo, Ángela Ponce no se quedó callada, pues reaccionó furiosa contra Lupita Jones en sus historias de Instagram. La europea, de 29 años, mandó un contundente mensaje a la mexicana, quien se volvió muy popular en todas las plataformas digitales.

Estamos en el siglo XXI y ya hay cosas que sobran, sobre todo en televisión. Tu opinión no va a ser válida en la vida porque eso es transfobia. No estoy intentando imponer mi opinión, simplemente quiero que me respeten. Es una falta de respeto como se dirigió Lupita a toda la comunidad trans…

La foto de referencia era la mía y yo soy la única mujer que ha estado en ‘Miss Universo’. Déjame darte un consejo; si no avanzas con el mundo te extingues. Ya me he cansado, ya no tengo paciencia. Si me buscan, me encuentran…

Recordemos que, Ángela Ponce se convirtió en una de las modelos más trascendentales en la década pasada, pues ganó millones de seguidores y contratos con exclusivas marcas.

La joven fue conocida por ser la primera mujer transgénero en convertirse en ‘Miss Universo España’ y competir en ‘Miss Universo’ en el año 2018.

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