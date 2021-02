Laura Zapata relató el viacrucis que vivió para sacar a su abuela del asilo ‘Le Grand Senior Living’.

Luego de 37 días en el asilo ‘Le Grand Senior Living’, Laura Zapata abandonó el lugar junto a su abuela Eva Mange. Las mujeres fueron trasladadas en una ambulancia a la casa de la actriz aproximadamente a las 4:30 de la tarde.

Sin embargo, la anciana se sometió a algunos análisis y revisiones médicas antes de llegar al hogar de la intérprete de telenovelas. Laura Zapata abrió su corazón para la prensa y confesó que su abuela fue diagnosticada con derrame pleural.

“Gracias a las doctoras de la ambulancia, me percate que era inminente tener un resultado certero de la salud de mi abuela. Nos pasamos al hospital, le hicieron análisis, radiografías y todo lo que requería. Afortunadamente, no tenía nada que ver con el resultado que me habían dado en este lugar. Ella tiene derrame pleural en los dos pulmones. Le doy gracias a Dios porque no me la traje directo a la casa”, trascendió la capitalina, quien estuvo al pendiente de la salud de Eva Mange en los últimos meses.

Te puede interesar:Confirman que el actor Ricardo Crespo fue detenido por una presunta agresión sexual a su hija.

Salir del asilo no fue nada fácil, pues Laura Zapata reveló el viacrucis que vivió para sacar a su abuela del lugar.

Me tuvieron secuestrada porque ellos querían que firmara un parte médico, mentiroso, para deslindarse definitivamente. Su intención no fue la vida de mi abuela, sino lavarse las manos. Este es un delito. Claro que me liberaron sin tener que firmar absolutamente nada

“Una de las cosas que querían, era inculparnos y decirnos que teníamos Covid, mi abuela, la enfermera y yo. Para armar un show de que por nuestra culpa”, dijo la estrella de televisión, quien ya se encuentra en su hogar junto a Eva Mange.

Laura Zapata agradeció a su hermana Thalía por todo el apoyo

La artista, de 64 años, también agradeció a su hermana Thalía por estar al pendiente de la salud de Eva Mange. Laura aseguró que está en constante comunicación con la famosa intérprete de ‘No Me Acuerdo’.

Estamos absolutamente en contacto. Ella está muy preocupada, pero bueno… hay mucha gente muy querida que me conoce y sabe el amor que le tengo a mi abuela

“Dios quiera que ella salga adelante de esto. Les suplico a todos ustedes sus oraciones para que mi abuela recupere su salud. La carpeta está abierta y seguiremos hasta las últimas consecuencias”, continuó la mexicana haciendo referencia a la denuncia que interpuso contra ‘Le Grand Senior Living’.

Por último, Laura Zapata agradeció el apoyo de sus seres queridos ante esta dolorosa situación en su vida personal.

Me siento muy cansada emocionalmente. Tengo desde el 10 de enero en este zafarrancho, en esta historia de terror, pero gracias a Dios llegue al cumpleaños de mi abuela a salvarle la vida. Es un lugar de terror, de pánico, donde suceden muchas cosas que no tendrían que suceder a los adultos mayores

“Han hecho un circo para que no se vea el delito cometido sobre una persona de 103 años”, concluyó la artista haciendo referencia a las escaras de Doña Eva Mange.

También te puede interesar: Frida Sofía es estafada al momento de grabar un tema musical con una agrupación completamente falsa.