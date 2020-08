‘La Bebeshita’ y Serrath protagonizan nuevo pleito por la culpa de un hombre. ¿Se terminó la amistad?

Una nueva polémica surge en torno a Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, y Serrath, quien recientemente cerró su participación en Survivor México.

Todo comenzó cuando Lizbeth Rodríguez, popularmente conocida por ser la titular de Exponiendo Infieles, encontró unos mensajes de Serrath en el celular del exnovio de La Bebeshita, hecho que provocó una guerra de declaraciones entre las críticas de Enamorándonos.

Te puede interesar:

Christian Nodal pierde el control y estalla en redes sociales con un polémico mensaje: “Me siento estafado”.

La primera en pronunciarse sobre este escándalo fue Daniela Alexis, quien dio a conocer que “ella siempre llegaba con él, de repente ella se iba a maquillaje, él se quedaba, yo me quedaba, y quizás la mente es muy poderosa, uno puede proyectarse e imaginar cosas, decía que por qué si él se quedaba en el camerino yo no me salía?”.

Y añadió: “Una vez me dijo que Brandon la confundió conmigo, que le dijo Serrath. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cuál es mi culpa? Yo sé que Brandon respetó y quiso mucho a Daniela, ya no están juntos, y creo que no somos de nadie, somos libres de hablar con quien queramos, yo siempre fui respetuosa”.

Serrath no se quedó con los brazos cruzados y respondió a las declaraciones de su compañera, con quien dejó claro que nunca ha existido una amistad, al contrario, jamás ha existido una relación que no sea de trabajo.

Nunca tuve nada que ver con sus exnovios. Aclarando el tema de Bryan y Brandon. Si Brandon y yo tuvimos contacto fue en el momento en que ella dijo que yo me había metido con sus exnovios

Señaló que “a mí me estaban difamando y yo le pedí que por favor lo aclarara. Él no se quiso meter en problemas porque él y yo sabíamos la realidad. Le escribí para que lo desmintiera, soy una persona honesta y leal. Venir a decir que yo me metía con él es too much”.

También te puede interesar:



Conoce el misterio tras la desaparición de Rafael Amaya, quien acaba de reaparecer en redes sociales.