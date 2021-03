Pascal Nadaud abrió su corazón para nuestro programa Venga la Alegría y compartió el abuso que sufrió de niño.

Pascal Nadaud se presentó en el foro de nuestro programa Venga la Alegría y reveló cómo superó contundentes obstáculos de su infancia.

Y es que, el día de ayer, ‘Blue Viper’ abrió su corazón para Ventaneando, donde confesó que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad.

La historia del tapatío tocó muchos corazones en todo México; sin embargo, se presentó en nuestro matutino VLA para contar detalles de lo sucedido.

“Me ha costado mucho trabajo abrirme. Es difícil hablar, pero entre más lo hago, más lo expreso y más lo normalizo en mi cabeza. Sé que Exatlón te pone en un lugar privilegiado, pero lo más importante es que hacemos con ese poder que tenemos”, expresó el jugador de rugby para nuestros conductores Laura G y Sergio Sepúlveda.

Y es que, el exintegrante de Héroes, desea que su historia inspire a muchas personas a alzar la voz.

Mucha gente puede estar pasando por el mismo problema y le da miedo o no sabe qué hacer. Sigo pensando qué hacer con este poder que tengo para ayudar a mucha gente

“Es muy difícil. Cuando era niño, no tenía a quién acudir. Ni tenía ninguna forma de sacar todo esto que sentía. La vida me puso a la gente correcta en el momento correcto y me encaminaron por el camino del bien”, continúo el querido atleta de Exatlón, donde realizó su debut en la temporada uno.

Te puede interesar: El Escorpión Dorado revela lo que piensa del grupo de youtubers ‘Los Caballeros’ en donde estaba Rix.

Pascal Nadaud confiesa cómo es la relación con su mamá

El atleta, de 30 años, también confesó que la relación con su mamá nunca fue buena. De hecho, su progenitora ingresó a un hospital psiquiátrico desde hace algunos años.

Es un tema complicado el de mi mamá. Me costó mucho trabajo procesarlo. Al final tengo los recursos para hacerlo, no siento amor, pero es un tema de responsabilidad. Entre más calma haya en todos los problemas, más fácil se vuelve

Recordemos que, ‘Blue Viper’ también se convirtió en uno de los personajes más tiernos y amorosos con sus compañeros de Exatlón. Pascal abrió su corazón y confesó que es un ser humano entregado a las personas.

“Me gusta entregarme a la gente, cuando algo me aporta algo positivo, lo quiero tener conmigo. A Exatlón regresé por Ernesto porque tocó mi vida y lo amo con todo mi corazón. Es eso, cuando una persona me quiere, yo la voy a amar con todo el corazón. Soy un alma libre que quiere dar amor”, trascendió el también capitán de la Selección Nacional de Rugby.

Por si fuera poco, Pascal Nadadud quiere empoderar a otras personas a través de su historia.

“Lo más importante es que esta historia no se quede en sufrimiento, sino que pueda ser algo positivo y que llegue a más corazones. Para mí, el deporte fue una salvación y para muchos puede serlo también”, continúo el atleta, quien se refugió en las actividades al aire libre para ser un hombre de bien.

Además, el querido exparticipante de Exatlón: Titanes vs Héroes, habló del tomentoso intento de suicidio que vivió de niño.

Cuando cumplí 14 años tuve mi segundo intento de suicidio; jamás pensé que iba a tener una vida más allá de los 17 años. Todos los días que estoy viviendo extra, después de que cumplí 15 años, son oportunidades diferentes

“Dejé de preocuparme por el futuro y comencé a actuar en el presente. Eso es lo más importante”, concluyó el querido Pascal Nadaud, quien incursionó en el mundo del rugby, las redes sociales y hasta en la industria del modelaje.

También te puede interesar:Sarita Sosa busca reunirse con Manuel José, quien durante años ha asegurado ser hijo no reconocido de ‘El Príncipe de la Canción’.