Muere el actor de Broadway, Nick Cordero, luego de luchar varios días contra complicaciones por Covid-19.

El mundo del entretenimiento de Estados Unidos vuelve a estar de luto, luego de que se diera a conocer la muerte del famoso actor de Broadway, Nick Cordero, quien falleció el domingo 5 de julio por complicaciones derivadas de Covid-19.

De acuerdo con lo informado por medios estadounidenses, Nick Cordero llevaba una dura batalla contra la enfermedad, desde el pasado 31 de marzo que fue internado en el Centro Cedars-Sinai de Los Ángeles, donde pasó varios meses en coma y tuvo que ser amputado de la pierna derecha.

La lamentable noticia de su muerte fue dada por su propia esposa, Amanda Kloots, a través de su cuenta de Instagram, en la que externó lo afectada que está por el hecho.

Mi querido esposo falleció esta mañana. Su familia lo rodeó de amor, cantando y rezando mientras salía gentilmente de esta tierra

En la misma publicación, la mujer aseguró que no imagina cómo será su vida sin su amado marido.

Estoy incrédula y con mucho dolor. Mi corazón está roto, ya que no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era una luz tan brillante. Era amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar, y especialmente conversar. Fue un actor y un músico increíble. Amaba a su familia y amaba ser padre y esposo. Elvis y yo lo extrañaremos en todo lo que hacemos, todos los días

El sorpresivo anuncio de Amanda llegó un día después de que diera a conocer que el actor había dado negativo a la prueba de Covid-19, pero continuaba con graves secuelas, mismas que terminaron con su vida.

Nick Cordero, de 41 años, era un prominente actor en el circuito de Broadway, nominado al premio Tony y destacado por su trabajo en proyectos como Rock of Ages, Waitress, Bullets Over Broadway y A Bronx Tale: The Musical.