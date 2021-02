Pepillo Origel regresó de Miami tras aplicarse segunda dosis de vacuna contra Covid-19: “Me cambió la vida”.

Pepillo Origel generó múltiples críticas tras confesar que se aplicó la segunda dosis de vacuna contra Covid-19. El guanajuatense fue interceptado a su llegada de Miami a la Ciudad de México, donde expresó que fue vacunado sin ningún problema.

“Siento que me quitaron un peso de encima. Yo lo único que digo es que no hice nada. Espero que todo mundo se vacune”, expresó el presentador de televisión, quien nunca se bajó de su automóvil para atender a la prensa.

Además, el artista trascendió que no tuvo contratiempos para aplicarse la vacuna y mucho menos fue despojado de su visa.

Haz de cuenta que no pasó nada. Llegué como siempre, como cualquier turista, me fui a poner la vacuna y nadie me dijo nada. Me vacunaron y me cambió la vida. No me preguntaron nada, llegué y me formé. No me preguntaron a qué iba

“Bendito sea Dios, ya estoy vacunado. Vine, no tuve ningún problema para llegar. Ni me quitaron la visa ni me hicieron nada. Me trataron como siempre muy bien. Nada más que estoy muy contento y que espero de verdad que todos estén vacunados”, confesó el mexicano quien fue duramente criticado por practicar supuesto “turismo de vacunas”.

Fue el pasado 23 de enero, cuando el famoso presentador de espectáculos confesó en Twitter, que se aplicó la primera dosis de vacuna contra Covid-19 en Miami. “¡Ya vacunado! Gracias U.S.A, que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad”, escribió Pepillo en una publicación que se volvió viral en internet.

Y es que Juan José recibió múltiples amenazas tras vacunarse en Miami, Estados Unidos; sin embargo, el conductor confesó que se mantendría enfocado en su salud.

Yo creo que no hay que hacerle caso a eso. Lo único que tenemos que hacer es apoyarnos y ayudarnos. Estamos en una pandemia. Yo no soy nadie para decirle algo a las autoridades ni a nadie. Yo te digo que amor y paz. Ya estoy vacunado

Juan José Origel manda contundente mensaje a sus detractores

Por si fuera poco, Pepillo también respondió a las críticas con polémicas palabras en su cuenta de Instagram. El famoso conductor guanajuatense publicó una foto posando desde Estados Unidos, donde se le vio disfrutando una tarde soleada: “Que bien la paso en Miami”, escribió el artista.

No fue el único mensaje que dedicó Pepillo a sus detractores, pues también escribió una polémica frase que desató todo tipo de opiniones en las redes sociales: “Dios mío, ¿seguirán ladrando? ¡Pobres ya descansen!”.

