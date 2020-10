Sebastián Yatra publica FOTOS junto a un mono ardilla y desata gran polémica entre el público latino.

A Yatra le reconozco su talento, su carisma, su carrera y seguro esto me va a traer disgustos entre amigos pero no me puedo callar. A estas alturas de la vida es IMPERDONABLE apoyar el cautiverio de animales exóticos, comprándolos o posando con ellos y promocionándolo en redes 🚫 pic.twitter.com/mn1VFAYzAO