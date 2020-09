Sharis Cid reveló que dio positivo a Covid-19 y contó su difícil experiencia: “Se siente horrible”.

A través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la actriz Sharis Cid, y suegra de nuestro querido Brandon Peniche, informó que dio positivo a Covid-19.

Luego de experimentar síntomas desde el pasado jueves y negar en primera instancia el resultado de su test, la artista rompió el silencio e informó su estado de salud a sus seguidores.

Ayer yo les subí un mensaje diciéndoles que había dado negativo, ¿por qué lo hice? No sé. Yo con ustedes he sido una persona sumamente abierta, siempre les he abierto mi corazón, siempre he sido una mujer muy honesta

Indicó que “les prometí que les iba a decir los resultados de mi prueba, no sé por qué dije negativo, no lo quería asimilar, si se dieron cuenta la historia la borré inmediatamente. ¿A qué voy con esto? Soy positiva a Covid, ay, se siente horrible, bendito sea Dios me siento muy bien”.

Continuó: “Empecé como les dije, desde el jueves, yo empecé a sentir como una alergia a las cuatro de la tarde que salí a caminar por mi casa, por el jardín y dije: ‘hijo, me dio alergia’, yo soy alérgica a los gatos y pasé por una casa donde hay muchos gatos y dije ‘son los gatos’. Para el mismo jueves en la noche, ya tenía nariz tapada, tos, dije ‘qué raro’”.

Sobre los síntomas, Sharis Cid reveló que “no sentí absolutamente pérdida de olfato, no perdí el gusto, no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo, me siento extremadamente bien. En este tiempo todos nos cegamos, decimos ‘es una alergia, es una gripa’, hablo por mí. ¿Me quieren decir Covidiota? Sí, porque estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de coronavirus”.

Por último, la actriz señaló que “estoy medicada, me siento bien, sigo haciendo ejercicio, he tenido más hambre que nunca en la vida, no he tenido fiebre, no he tenido depresión, no he tenido absolutamente nada”.