Sharis Cid relata lo que vivió tras regresar a San Miguel de Allende, lugar donde fue asesinado su novio.

En entrevista exclusiva con Venga La Alegría, la actriz Sharis Cid compartió la vivencia que tuvo ahora que regresó a San Miguel de Allende, donde hace tiempo fue asesinado su novio, el empresario Isaías Gómez.

Al respecto, la reconocida actriz señaló que lo que vivió fue una verdadera catarsis con la que podrá superar ese doloroso momento en su vida.

“Fue una catarsis, fue regresar al lugar, regresar al hotel, darme cuenta de la situación con mis propios ojos, no por medio de videos que medio he visto, porque la verdad no he querido ver mucho”, aseguró.

En ese mismo sentido, Sharis Cid detalló que ha trabajado para poder cerrar el tema que ha sido muy doloroso para ella.

“Fue muy fuerte, fue tremendamente fuerte, fui dos veces, la primera llegando sí fue una catarsis, el recordar todo y la segunda vez fue decirle ‘mira todo los que lograste, aquí está, algún día se hará justicia y algún día será de tu hijo, eres maravilloso y te dejo ir con amor’”, expuso.

Asimismo, compartió que todo ha sido un proceso largo, pero afortunadamente ya ha podido salir adelante.

“Dos años tres meses, es un proceso tremendo, es un proceso largo, pero ya te lo platico con una sonrisa, porque en verdad me da alegría haberlo logrado, me da alegría haberlo llevado como hasta hoy he llevado ese proceso; emocionalmente yo ya cerré esa etapa de mi vida”, relató.

Finalmente, reveló que no está muy conforme con la manera en que las autoridades respondieron al caso. “Por supuesto que no, me dio tristeza porque se prometieron muchas cosas, cosas que no se cumplieron, pero Dios sabe por qué”, dijo.

Por otro lado, Sharis Cid adelantó que está trabajando en nuevos proyectos como una agencia de contenidos. “Es una agencia de contenido digital producir contenidos para streaming, para redes sociales, donde vamos a tener talento reconocido y talento nuevo, refirió la actriz.

