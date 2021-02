Los cinco espectáculos del medio tiempo del Super Bowl que son los más recordados en la actualidad.

Este domingo 7 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LV, se espera el gran enfrentamiento entre dos grandes equipos, aunque es importante mencionar que el público también se encuentra en la espera del show del medio tiempo, en el cual se pueden apreciar los grandes espectáculos de impresionantes artistas.

Por eso en esta ocasión te presentamos los más recordados en este momento.

1.- Michael Jackson.

El Rey del Pop ha sido uno de los artistas más importantes, además, que fue el encargado de poner muy alta la vara. Permaneció más de un minuto inmóvil, mientras el público lo aclamaba y esperaba verlo en acción. Interpretó Jam y enloqueció a todos con su baile Moonblack al cantar Billie Jean y hasta tiempo tuvo de mandar un mensaje de paz con temas como We are the World.

2.- Prince.

Uno de los artistas que sorprendió es Prince al interpretar Purple Rain, hay que recordar que mientras estaba el show caía una fuerte tormenta en la cancha de los Delfines de Miami, misma que se recuerda como la única vez que llovió en un Super Tazón. Expertos catalogaron su presentación como memorable y diversos medios de comunicación a nivel mundial lo nombraron uno de los mejores en la historia.

3.- Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers.

En la edición XLVIII del Super Bowl estuvo a cargo de Bruno Mars y fue vista por 115.3 millones de personas, donde compartió con la emblemática banda Red Hot Chilli Pepers. Aunque el público esperaba que la agrupación tocará en vivo, descubrieron que algunos instrumentos no estaban conectados; después revelaron que la NFL los obligó a pregrabar algunos sonidos debido al poco tiempo de montaje.

4.- Jennifer López y Shakira.

Shakira y Jennifer López dieron un espectáculo con grandes bailes y lo mejor de su repertorio musical. La champeta de la colombiana se volvió viral en las diferentes plataformas.

5.- Justin Timberlake.

Justin ha estado presente en al menos tres de los shows de medio tiempo, con N’Sync, junto a Janet Jackson y en solitario, cuando interpretó el tema principal de la película animada Trolls; caminó entre las escaleras del estadio, saludó al público.