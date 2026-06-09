"¡Están muy juntitos... nunca había sentido celos!”, novio de Daniela Parra responde a los rumores y lanza contundente mensaje

Las polémicas con Carmen dentro de MasterChef 24/7 siguen dando de qué hablar y las reacciones no se hicieron esperar. Por su parte, Diego, novio de Daniela Parra, lanzó un contundente mensaje luego de que algunos participantes vinculan sentimentalmente a su novia con Pablo. ¡Ojo al mensaje que envió al travieso comentarios de Sergio Sepúlveda!