Venga La Alegría
Tras las quejas del novio de Susana Zabaleta, Cristián de la Fuente defiende a la prensa

Luego de que el novio de Susana Zabaleta alzara la voz contra la prensa, Cristián de la Fuente defendió a los medios de comunicación. Esto fue lo que dijo.

Luego de que Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, alzara la voz en contra de la prensa, Cristián de la Fuente defendió a los medios de comunicación. Cabe mencionar que el actor chileno no siempre tuvo buena relación con la prensa.

