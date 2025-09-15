¡Orgullo chilango en Exatlón México! Ellos son los atletas que son originarios de CDMX

La Ciudad de México, corazón político y cultural del país, también es cuna de grandes deportistas que han demostrado su fuerza, velocidad y disciplina en uno de los realities más exigentes de la televisión nacional. A lo largo de distintas temporadas de Exatlón México, varias figuras originarias de la CDMX han destacado en los desafíos, donde representaron con orgullo el espíritu chilango.

¿Qué atletas de Exatlón México son originarios de la Ciudad de México?

Desde futbolistas y clavadistas hasta especialistas en parkour, wakeboard o atletismo, la CDMX ha estado presente en Exatlón México con atletas de alto rendimiento y figuras del espectáculo, desde el inicio de sus transmisiones. En la primera temporada, dos capitalinos llamaron la atención: Marco Antonio “Pikolín” Palacios, exjugador de Pumas, y la actriz Zoraida Gómez, ambos del Equipo Rojo.

Pikolín Palacios es un campeón del futbol mexicano, ¿será campeón de #ExatlónMx? ¡Velo HOY a las 7:30 PM! 💪 pic.twitter.com/Fwq31mk12Z — Exatlón México (@ExatlonMx) October 16, 2017

Para la segunda edición, el talento chilango continuó con Lino Muñoz, badmintonista olímpico, Patrick Loliger, destacado remero, Isabel Delgado, especialista en natación artística, e Iza Daniela Flores, velocista de alto nivel.

A partir de la temporada 3, el número de participantes nacidos en Ciudad de México aumentó notablemente. Figuras como Paola Fuentes, entrenadora de atletismo, y Adriana Jiménez, clavadista de altura, se integraron al Equipo Azul. También lo hicieron Óscar “Kevin” Rojas, exfutbolista; Mauricio López, experto en parkour; José Luis “Parejita” López y Pamela Verdirame, ambos reconocidos futbolistas profesionales; además de Mariana Ugalde en bádminton. Todos ellos aportaron su experiencia en el Equipo Rojo, mientras que Fernando Casanova, de carreras con obstáculos, compitió en el Azul.

Primer GOL para el equipo de LEYENDAS a cargo del PAREJITA LÓPEZ. 👏🏻⚫️ #FutbolEnExatlón pic.twitter.com/YbJLyFkthS — Exatlón México (@ExatlonMx) December 7, 2022

En la temporada 4, varios atletas repitieron participación, como Mariana Ugalde, Patrick Loliger y Pamela Verdirame, quienes continuaron defendiendo los colores del Equipo Rojo. También se integró Mariano Razo, gimnasta nacido en la capital, y Mauricio López, quien volvió a mostrar sus habilidades en parkour.

¿Qué capitalinos participaron en las últimas temporadas de Exatlón México?

En la temporada 6, destacaron perfiles como Patricio “Pato” González en wakeboard, Estephanie Solís en fútbol bandera, Yann “Lobo” Martín, poliatleta, y Víctor Hernández, soldado y profesor de educación física. Todos ellos con raíces en la capital. También figuró Dariana García, velocista del Equipo Rojo.