Ellas fueron las exparejas de Ricardo Pérez, a quien se le acusa de ser infiel

La actual relación de Ricardo Pérez con Susana Zabaleta ha dado mucho de qué hablar, en especial por su gran diferencia de edad, pero eso no ha sido ningún impedimento para mostrar su amor. Sin embargo, en los últimos días el comediante se ha visto envuelto en la controversia y en fuertes rumores.

Recientemente, un creador de contenido acusó al standupero por tener conversaciones con su expareja, desatando la polémica y generando que sea acusado de ser infiel a la cantante. A continuación, te contaremos más sobre quiénes han sido las exparejas del artista.

¿Quiénes han sido las exparejas de Ricardo Pérez?

Samantha Herrera, mejor conocida como Samii Herrera en el mundo digital, quien logró su popularidad por realizar contenido ASMR o de belleza, permitiendo incursionar en el mundo de la música. Quien mantuvo una relación amorosa con el comediante, Ricardo Pérez, se estima que la relación duró alrededor de año y medio, siendo una de las ex parejas más reconocidas del artista.

Por otro lado, dentro de su fila de corazones, también se destaca el nombre de Marcela Lecuona, aunque no se tiene mucha información al respecto, dentro de su noviazgo se desataron varios fuertes rumores. Hasta el momento, son las únicas dos exparejas que se le conocen al comediante.

¿Cómo se iniciaron las especulaciones sobre la infidelidad?

Todo empezó por el creador de contenido, Gabriel Cuevas, quien explicó que fue testigo de varios mensajes con Samii, acusando a Ricardo Pérez de ser infiel a Susana Zabaleta. Las acusaciones empezaron después de que pasó el percance en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, donde el comediante culpó a la prensa de provocar que Susana se cayera.

Dentro de los comentarios que menciona Gabriel Cuevas, es que dichos mensajes se realizaron mientras ambos mantenían su actual relación. Por el momento, ni Ricardo ni Susana han mencionado nada al respecto. Sus últimas publicaciones en sus redes sociales fueron durante uno de sus viajes realizados en pareja.

Aunque por el momento solamente han sido fuertes rumores y no se ha mostrado evidencia de que el comediante le es infiel, es una situación que podría provocar algún tipo de roce negativo en la relación. Por ahora, debemos esperar a que se manden nuevos anuncios en los próximos días.