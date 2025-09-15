¡Del cine a La Granja VIP! Tres puerquitos de película que seguro te conquistaron.

Los puerquitos no sólo podrían conquistar el corazón de las celebridades que los cuiden en La Granja VIP . A través de los años, estos tiernos animales del campo han aparecido en icónicas películas que los consolidaron como todas unas estrellas de la pantalla: ¡revive a estos 3 cerditos icónicos del cine!

¿Qué puerquitos icónicos triunfaron en el cine?

Antes de que celebridades como Alfredo Adame o Jawy Méndez se enfrenten a la tarea de cuidar un establo en el que seguramente habrá uno o más cerditos, estos animales brillaron en las siguientes producciones: ¡hasta Disney Pixar eligió a uno como su personaje, y todos lo adoran hasta ahora!

BABE (Babe, el puerquito valiente)

En 1995, llegó a los cines de todo el mundo la enternecedora historia de “Babe”, un puerquito que llega a una granja ovejera desde que es un bebé, es adoptado por una perrita pastora y atraviesa por toda clase de aventuras para alcanzar su sueño: ¡convertirse en pastor! La película es todo un clásico familiar que mezcló los efectos especiales con el uso de animales entrenados.

HAMM (Toy Story)

Si bien el astuto “Hamm” no es un cerdito real, sino un personaje animado por computadora, esta simpática alcancía de plástico se convirtió en todo un referente infantil gracias a sus divertidas apariciones en todas las películas de la saga de “Toy Story” desde su estreno en 1995.

WILFRIDO (La telaraña de Charlotte)

También llamado “Wilbur”, este simpático cerdito campestre apareció en la película del 2006 “La telaraña de Charlotte” acompañado por otros animales de establo y una compasiva araña que lo ayudará para que no termine servido como la cena de Navidad... ¡es una de las cintas que debes ver en compañía de tu familia sí o sí para aprender más de estos animalitos!

Además de estos 3 cerditos, no podemos olvidar a “Porky”, el personaje animado de los Looney Tunes siempre recordado por los nostálgicos debido a su tartamudeo y a su clásica frase "¡Eso es todo, amigos!” al final de un programa.

Como ves, la participación de los puercos en el cine no es ninguna novedad, y es que estos animales son inteligentes, nobles e incluso tienen la capacidad de aprender trucos, lo que los convierte en toda una opción para la pantalla grande.

¿Cuándo se estrena el reality La Granja VIP en TV Azteca?

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO y descubre si las celebridades serán “flechadas” por un cerdito o, al contrario, el trabajo duro acabará con ellas en lugar de conquistarlas!