Emiliano Aguilar le dijo momia a su tía y enciende el conflicto familiar

Emiliano Aguilar sigue golpeando a toda la familia con declaraciones incendiarias. Ahora le tocó a su tía, a quien llamó momia y al que también le dijo que se regresara a Guanajuato. El hijo de Pepe Aguilar indicó que no se va a dejar de nadie y por ello sigue lanzando este tipo de comentarios directos a todos los que “se meten con él”.

Emiliano Aguilar reaccionó al supuesto aborto de Ángela Aguilar y lanzó un claro mensaje a sus detractores TV Azteca [VIDEO] Emiliano Aguilar reaccionó a cuestionamientos sobre su madre y la esposa de Pepe Aguilar. Entre otras cosas, Emiliano fue cuestionado por el supuesto aborto de Ángela Aguilar.

¿Quién es la tía a la que Emiliano Aguilar llamó momia?

El hijo mayor del mariachi mexicano sigue peleado y cada día más enemistado con su familia paterna. En pleno festejo del 15 de septiembre, Emiliano decidió contestar a unas declaraciones hechas por Marcela Rubiales hace unos días. En este nuevo reel de Instagram le dijo a su tía que ella no debía meterse en el conflicto directo con su papá y con Leonardo, que son quienes abiertamente le han contestado de una u otra forma.

Todo esto generado por las palabras de Marcela, quien defendió a Leonardo de los ataques de su medio hermano. Por ello, Emiliano le dijo que no se metiera, que su hermano ya es lo suficientemente grande como para defenderse solo. Además, lanzó una declaración que sorprendió a varios: “Te están esperando en Guanajuato, dicen que tienen una momia perdida en exhibición, que te regreses para allá”.

¿Leonardo y su padre le han respondido a Emiliano Aguilar?

Ante las constantes declaraciones de Emiliano, quien en este nuevo video indicó que no se dejaría de nadie, el resto de la familia ha dado indicios de estar enterados de todo lo que se habla. Leonardo recientemente bromeó en uno de sus conciertos, diciéndole al público que si querían, él les podía cantar un rap. Esto como alusión a su medio hermano, con quien hay un conflicto directo.

Y en ese sentido, el tan mencionado rapero residido en los Estados Unidos, siempre contesta que cada uno de sus familiares tienen su número, que si desean decirle algo directamente, que se comuniquen con él. Por eso, en estos momentos se está a la espera si estas declaraciones incendiarias continúan provocando reacciones en la familia de mariachis y cantantes del regional mexicano.