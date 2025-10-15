inklusion logo Sitio accesible
¿Sí ha dado dinero y ‘permisos’? La oficina de Christian Nodal aclara lo de la manutención y los ‘permisos’ de Inti

Luego de que Cazzu declarara sobre la manutención y ‘movilidad’ de su hija Inti, la oficina de Christian Nodal explicó que sí ha dado ‘permisos’ y manutención para su hija.

Luego de que Cazzu hiciera declaraciones sobre la manutención y ‘movilidad’ de su hija Inti, la oficina de Christian Nodal emitió un comunicado explicando que el cantante de regional sí ha dado manutención para su hija. Además, el documento explica lo de los ‘permisos’ para que Cazzu pueda viajar con Inti. Aquí los detalles.

