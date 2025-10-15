Estos son todos los actores que han muerto en 2025

Estamos a poco tiempo de terminar el 2025 por lo que uno comienza a hacer balances de lo bueno y lo malo. En esto tenemos que mencionar a los actores que perdieron la vida en este tiempo.

Las figuras que te vamos a mencionar, dejaron una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión; así es, este 2025 también hemos sido testigos de actrices y actores que dejaron un gran vacío con su partida.

¿Quiénes fueron los actores que murieron en 2025?

El mundo de la farándula recibió un gran golpe cuando se confirmó la muerte del icónico Emilio Echevarría y algunas semanas después la espectacular Tongolele dejó este plano para recordarnos que el tiempo no pasa en vano.

Emilio Echevarría (80 años): el actor mexicano fue conocido internacionalmente debido a su papel del “El Chivo” en la multipremiada película Amores Perros y por sus participaciones en Babel y YTu Mamá También. Murió el 4 de enero de 2025.

Amparo Garrido (95 años): ella fue una eminencia del doblaje y la actuación mexicana. Le dio a su voz a personajes de películas y series animadas a lo largo de décadas. Ella murió el 9 de enero de 2025.

Iliana de la Garza (74 años): la actriz tuvo grandes papeles en producciones como Salomé y La rosa de Guadalupe. Su decesofueel12 de enero de 2025,a causa de un paro respiratorio.

Norma Mora (82 años): ella fue un ícono de la Época de Oro del Cine Mexicano, recordada por sus papeles junto a figuras como TinTan y El Santo. Murió el 12de febrero de 2025.

Yolanda Ivonne Montes “Tongolele” (93 años):la bailarina y vedette de origen estadounidense, nacionalizada mexicana, fue quien revolucionó el cabaret y el cine de rumberas con su estilo exótico. Falleció el 16 de febrero de 2025.

Luis Couturier(84 años): el actor se destacó en grandes telenovelas como villano. Su muerte fue el 28 de febrero de 2025.

Flor Procuna(72 años): actriz mexicana de telenovelas, particularmente recordada por su rol como villana en la versión original de Los Ricos También Lloran. Su muerte fue el 1 de marzo de 2025.

Alejandro de la Peña (44 años): él se destacaba como actor y doble de acción. Tuvo grandes participaciones en Como Dice el Dicho y películas internacionales como Depredador. Falleció el 5 de abril de 2025.

Lupita Torrentera (93 años): actriz y bailarina de la Época de Oro del cine mexicano, y quien fuera pareja de Pedro Infante. Su muerte se anunció el 24de abril de 2025.

Carlos Amador López (82 años):él era hijo de la icónica Marga López. Fue muy reconocido en papeles como El Privilegio de Amar.Murió el 21de abril de 2025.

Verónica Echegui(42 años): la actriz fue muy reconocida por su papel en Yo soy la Juani y ganadora de un Premio Goya. Murió el 24 de agosto del 2025.

