¡Mucha fuerza! Olga Breeskin confiesa detalles de su reciente luto
TV Azteca
Antes de iniciar la entrevista que tenía programada para Venga La Alegría el pasado viernes, Olga Breeskin recibió una llamada desde Acapulco, en la que le informaron una muy lamentable noticia: el fallecimiento de su hermano Elías. Entre otras cosas, recordó el último encuentro que tuvo con su querido hermano.
