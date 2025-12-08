inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Mucha fuerza! Olga Breeskin confiesa detalles de su reciente luto

Antes de iniciar la entrevista que tenía programada para Venga La Alegría, Olga Breeskin recibió una llamada desde Acapulco en la que le informaron una lamentable noticia.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Antes de iniciar la entrevista que tenía programada para Venga La Alegría el pasado viernes, Olga Breeskin recibió una llamada desde Acapulco, en la que le informaron una muy lamentable noticia: el fallecimiento de su hermano Elías. Entre otras cosas, recordó el último encuentro que tuvo con su querido hermano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×