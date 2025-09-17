inklusion logo Sitio accesible
“Todos los días le pido que sea mi novia”, Omar Chaparro revela detalles de su relación con Lucía Ruiz

Luego de que Lucía Ruiz declarara sobre el desliz que habría tenido Omar Chaparro con una fan, el actor compartió con la prensa cómo ha superado los desafíos que la vida le ha presentado. Entre otras cosas, aseguró que diario trata de conquistar a su esposa.

