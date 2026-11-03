¿Pablo Lyle podría retomar su carrera actoral al salir de prisión? Esto anticipó José Elías Moreno

José Elías Moreno reaccionó ante la posibilidad de que Pablo Lyle obtenga su libertad anticipada el próximo 29 de diciembre tras más de siete años en prisión por homicidio involuntario en Miami. Además, reveló que las regalías de Pablo Lyle han servido para garantizar la manutención y el bienestar de los hijos del actor. Finalmente, José Elías Moreno aseguró que confía en que Pablo Lyle pueda retomar su carrera actoral.