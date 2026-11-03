Manelyk AMENAZA a Bebeshita en La Granja VIP y dice qué no le perdonaría nunca: “Te cacheteo” (VIDEO)
Para Mane, hay límites que Daniela no debería cruzar en La Granja VIPEl y hasta está dispuesta a hacerle entender “por las malas” cuando algo ya no le convenga.
El “Mono” Osuna confesó que le tomó por sorpresa escuchar a Natalia Alcocer dicéndole “te amo” a Pablo Montero tras ser eliminado de La Granja VIP. Este gesto también extrañó a Manelyk y no dudó en advertirle a Bebeshita que ella no puede volverse tan intensa con Kevyn, pues se ganaría “una cachetada” con tal de hacerla entras en razón. En respuesta, Daniela Alexis aseguró que ella tampoco entiende a su compañera y que no sería capaz de llegar a esos niveles.