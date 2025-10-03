inklusion logo Sitio accesible
¿Canceló por bajas ventas? Pablo Montero ‘explota’ y cuenta su versión

Tras los rumores de que Pablo Montero canceló un show por haber vendido sólo un boleto, el cantante de música regional mexicana ‘explotó' y contó su versión.

Tras los rumores de que Pablo Montero canceló un show por haber vendido sólo un boleto, el cantante de música regional mexicana ‘explotó' y contó su versión. Entre otras cosas, pidió a los medios de comunicación consultar sus fuentes de información.

