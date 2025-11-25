Pablo Montero nos presenta “Coqueta” y repasamos los momentos más destacados de su carrera
Pablo Montero nos visitó para platicarnos de “Coqueta”, su sencillo que ya acumula millones de reproducciones en YouTube. ¡Checa todo lo que nos contó!
TV Azteca
Pablo Montero nos visitó para platicarnos de “Coqueta”, su reciente sencillo que ya acumula más de cinco millones de reproducciones en YouTube. Además, repasamos los inicios de su carrera y el legado que ha construído a lo largo de 25 años de trayectoria. ¡No pierdas detalle!
Galerías y Notas Azteca UNO