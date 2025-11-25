¡Una casa de viaje embrujada! La experiencia paranormal que experimentó una joven

Cuando contratamos una casa de viaje para nuestras vacaciones, nosotros buscamos un lugar que cumpla con todas nuestras expectativas, un hospedaje que nos permita descansar y disfrutar de nuestro paseo, ya sea durante una estadía corta o larga.

Lamentablemente, para una joven fue todo lo contrario, puesto que vivió una experiencia paranormal, historia que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Te contaremos toda la historia para que sepas qué fue lo que ocurrió exactamente.

¿Qué le pasó a una creadora de contenido?

Todo empezó desde la cuenta de TikTok @syd.lane2001, donde la creadora de contenido cuenta que en Estados Unidos tuvo que alquilar una casa de viaje junto a su hermana y su perro, puesto que iban a acudir a una boda lejos de su hogar.

La experiencia paranormal empezó en el momento en que la joven, al llegar, observó que su perro no subía al siguiente nivel de la casa; al intentar subir las escaleras, se quedaba congelado en el mismo lugar; había algo que no le permitía.

Ante lo extraño de la situación, le dio un vistazo a las escaleras, en donde encontró una puerta misteriosa. Debido a la gran intriga que sentía, habló con el dueño para obtener más información, descubriendo que se trataba de un sótano, al que no pudo ingresar, pero sí se escuchaban ruidos raros.

Incluso tiene un video, en donde es posible ver al can congelado en la escalera, mientras algo o alguien hace que la correa del perro se alce. Después de todo, la joven y su familia se retiraron rápidamente, dejando atrás toda la experiencia paranormal en su viaje.

¿Pueden los perros detectar si hay un fantasma?

En realidad, hasta el momento se desconoce si los perros son capaces de ver fantasmas, y no hay pruebas que sustenten los hechos. Sin embargo, existe esa creencia entre los usuarios, debido a que ellos tienen los sentidos de la vista, olfato y oído mucho más desarrollados que el del humano, logrando captar cosas que muchos de nosotros no podemos.

Por esa razón, la gente piensa que cuando se quedan viendo fijamente a algún punto, ladran, empiezan a gruñir o presentan algún comportamiento extraño, podría deberse a eso. Situación que posiblemente podría explicar el actuar del can, que percibió algo extraño al entrar a la casa de viaje junto a la joven.