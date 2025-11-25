Esta es la nueva tendencia que sustituye a la estrella que ponemos en el árbol de Navidad

Ya muchos hogares están haciendo todos los preparativos para las decoraciones navideñas; incluso hay quienes ya están buscando el árbol de Navidad que van a tener en el interior de sus casas. Año con año salen nuevas tendencias que podemos usar para la decoración de nuestro hogar durante las fiestas.

Para el 2025, ya se dio a conocer la nueva tendencia, la cual va a sustituir completamente la estrella que llevamos en la parte superior del pino. Es así que a continuación te detallaremos en qué consiste para que la puedas aplicar.

¿Cuál es la nueva tendencia en decoración?

¡Dile adiós a la estrella navideña! Ahora, para el 2025, se da a conocer una nueva técnica de decoración que puedes emplear para sustituir la ornamenta principal. En su lugar, decoran todo el árbol de Navidad con listones jumbo, siendo el elemento que va a atraer las miradas de los demás.

Otros, para incorporarse a la nueva tendencia, ponen a prueba sus manualidades para crear un moño gigante, el cual se convertirá en el elemento principal del hermoso pino, el cual se encargará de darle un aspecto mucho más festivo.

La nueva moda se debe a la tendencia minimalista que se está viviendo actualmente, con el uso de tonalidades más nude y con el lema de “menos es más”, que se han ido aplicando en la moda, maquillaje y ahora en las importantes fiestas.

¿Cuál será el color de la Navidad en 2025?

Además de la nueva tendencia que va a sustituir la estrella del árbol de Navidad, en el 2025, se presenta un color de moda, el cual muchos podrán emplear para decorar su casa con dicha tonalidad. Para este año, se tienen contemplados los tonos crema, manteniendo el estilo minimalista que sigue dominando el mundo.

No es el único color; también podemos emplear el tradicional rojo y verde, pasteles, rosa pálido, lavanda y azul intenso. Considerando la presencia de esas tonalidades, puedes combinar varios de ellos y quedarte con el que te agrade más al momento de decorar.