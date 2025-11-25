Conoce los bosques de CDMX que es ideal para alejarse del bullicio de la ciudad

Si te quieres alejar del bullicio que hay en la Ciudad de México para poder relajarte rodeado de naturaleza te vamos a recomendar los bosques cercanos a la capital del país donde el cielo estrellado y el paisaje de ensueño son los protagonistas.

¿Cuáles son los bosques cerca de la CDMX?

Valle Bravo

Este lugar cuenta con mucho bosque para acampar, pasar la noche en una cabaña o glamping cómo el campamento Citlali que tiene una apariencia rústica, ambiente agradable y de convivencia con la naturaleza. También puede disfrutar de Glamping Valle qué es un poco más glamuroso.

Mineral del Chico

Aquí nos encontramos con un pueblo mágico de Hidalgo que se encuentra en el llamado Corredor de la Montaña y está rodeado de bosques de pino, encino y oyamel por lo que es muy atractivo para los turistas.

Algunos sitios para visitar acá son el Llano grande y Valle de los Enamorados, Las Ventanas, Presa El Cedral, Peña del Cuervo y Río el Milagro.

Muy buena elección Mineral del Chico, saliendo del pequeño pueblo al NE están "Las Monjas" esa formación rocosa quese ve en lo alto.

Han formado unos senderos para adentrarse al bosque magnífico de esa zona

@Anahi_Aguirre_H pic.twitter.com/SSvuKaMbCi — Octavio Calderón (@mipadremelodijo) February 3, 2025

Parque El Octal

Este lugar se encuentra en Atlacomulco, y su nombre sede a los enormes ocotes de bosque que lo adornan. Es ideal para acampar y gozar de recorridos a caballo en lancha y además tiene tirolesa, oferta de comida mexicana y hasta refrescantes micheladas.

Peña Los Lobos

Es una reserva ecológica del municipio de Jilotzingo que cuenta con zonas de campamento con espacios suficientes para colocar las tiendas que necesites. También hay un área de fogata y baños.

Bosque de Nanacamilpa

También es conocido de bosque de luz de Tlaxcala debido a que los meses de junio, julio y agosto porque se llena de luciérnagas.

Sin bien estos insectos son la atracción principal, también puedes disfrutar de diversas actividades como son las recolección de hongos recorridos con leyendas espeluznantes o campamentos.

Miles de luciérnagas iluminan el bosque de Nanacamilpa, Tlaxcala (Mx).



📷Pepe Soho pic.twitter.com/NADkeR8gw2 — laura franch (@franch_laura) November 29, 2018

Parque Ecoturístico Corral de Piedra

Ubicado en Amanalco, cuenta con zonas de acampar cabañas, áreas comunes e infantiles, además cuenta con asador, restaurantes y salón.

Para que tengas en cuenta este parque ofrece actividades como caminatas, pesca, kayak, paseo en lancha bicicletas.