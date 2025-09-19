"¡Nunca un bolero me dio tanta flojera!”, El padre José de Jesús Aguilar cantó “Solamente una vez” en La Academia VLA y las juezas no se tocaron el corazón
El padre José de Jesús Aguilar fue el encargado de cerrar la segunda semana de La Academia VLA cantando “Solamente una vez” de Agustín Lara. Tras su emotiva interpretación, Sylvia Pantoja fue clara y resaltó la falta de energía en el número presentado.
