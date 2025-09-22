"¡Muchachito malnacido y malagradecido!”, El papá de Ana Bárbara explotó contra José Emilio Fernández
¡No se guardó nada! Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, opinó en exclusiva sobre la ocasión en que José Emilio Fernández trató de vender una nota de la cantante.
Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, opinó en exclusiva sobre la ocasión en que José Emilio Fernández trató de vender una nota de la cantante y desmintió las versiones que lo señalan como un golpeador, pues asegura que nunca habría lastimado a Ana Bárbara.
