¡Así se despidió Pato Borghetti de Venga La Alegría!
TV Azteca
“El día 19 de diciembre será mi último programa en Venga La Alegría”, así anunció Pato Borghetti su despedida del programa que ha conducido por 9 años. Después de agradecer a los directivos de TV Azteca por permitirle colaborar en “uno de los mejores trabajos del mundo”, se pronunció hacia sus compañeros a quienes les dedicó emotivas palabras. Con los sentimientos a flor de piel, sus compañeros también le compartieron su sentir.
