TÚ TIENES EL PODER: Cómo votar para decidir QUIÉN SERÁ EL CAPATAZ en la semana 7 de La Granja VIP
Están abiertas las votaciones para decidir quiénes se enfrentarán en duelo por el rol de El Capataz de La Granja VIP. ¡Esto es lo que debes saber!
Este lunes de la semana 7 en La Granja VIP, todos los granjeros tienen un solo objetivo en mente: convertirse en El Capataz. Resulta crucial lograrlo, pues quien tiene este rol queda inmune de las nominaciones. Pero aquí hay una sorpresa: ¡tú puedes decidir quién tendrá la oportunidad de participar en la competencia!
Cómo votar para decidir quién puede ser El Capataz en la semana 7 de La Granja VIP
Ya están abiertas las votaciones para que el público decida quiénes serán las dos granjeras o granjeros que se enfrentarán en una competencia que tiene como propósito definir a El Capataz. Es la segunda semana en el reality show que esta dinámica se lleva a cabo así.
Puedes votar por Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez, La Bea y Lis Vega. Ellos son quienes esta semana tienen el rol de granjeros y son elegibles para ser El Capataz. En cambio, los peones quedan fuera de la competencia; esta semana los peones son Fabiola Campomanes, El Patrón, Kim Shantal y Sergio Mayer Mori.
Para emitir tu voto accede al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo. Tienes 10 votos para dar a una sola persona o repartir; si contestas una breve encuesta, puedes obtener 10 votos más.
Durante el Programa En Vivo de este lunes, Adal Ramones detendrá las votaciones y dará a conocer los nombres de las dos personas con mayor apoyo para participar en la competencia.
El lunes pasado, el público decidió que fueran La Bea y Fabiola Campomanes quienes se enfrentaran en duelo, y fue Fabiola quien ganó. Por esta razón ganó la inmunidad y la estancia en la codiciada Habitación del Capataz, a la cual invitó a Lis Vega por decisión propia.
Conforme más nos aproximamos a la final del reality show, lo más importante para la mayoría de los granjeros es ganar la inmunidad. En unas horas sabremos quién se queda con este beneficio.