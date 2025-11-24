TÚ TIENES EL PODER: Cómo votar para decidir QUIÉN SERÁ EL CAPATAZ en la semana 7 de La Granja VIP

Este lunes de la semana 7 en La Granja VIP, todos los granjeros tienen un solo objetivo en mente: convertirse en El Capataz. Resulta crucial lograrlo, pues quien tiene este rol queda inmune de las nominaciones. Pero aquí hay una sorpresa: ¡tú puedes decidir quién tendrá la oportunidad de participar en la competencia!

Cómo votar para decidir quién puede ser El Capataz en la semana 7 de La Granja VIP

Ya están abiertas las votaciones para que el público decida quiénes serán las dos granjeras o granjeros que se enfrentarán en una competencia que tiene como propósito definir a El Capataz. Es la segunda semana en el reality show que esta dinámica se lleva a cabo así.

Puedes votar por Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez, La Bea y Lis Vega. Ellos son quienes esta semana tienen el rol de granjeros y son elegibles para ser El Capataz. En cambio, los peones quedan fuera de la competencia; esta semana los peones son Fabiola Campomanes, El Patrón, Kim Shantal y Sergio Mayer Mori.

Para emitir tu voto accede al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo. Tienes 10 votos para dar a una sola persona o repartir; si contestas una breve encuesta, puedes obtener 10 votos más.

Durante el Programa En Vivo de este lunes, Adal Ramones detendrá las votaciones y dará a conocer los nombres de las dos personas con mayor apoyo para participar en la competencia.

El lunes pasado, el público decidió que fueran La Bea y Fabiola Campomanes quienes se enfrentaran en duelo, y fue Fabiola quien ganó. Por esta razón ganó la inmunidad y la estancia en la codiciada Habitación del Capataz, a la cual invitó a Lis Vega por decisión propia.

Conforme más nos aproximamos a la final del reality show, lo más importante para la mayoría de los granjeros es ganar la inmunidad. En unas horas sabremos quién se queda con este beneficio.