Adame y Eleazar tienen perfilado su cuadro de nominados de esta semana, ¿a quiénes tienen en la mira?

Aunque apenas sea lunes y todavía no se conozca quién ocupará el puesto de Capataz de La Granja VIP, Alfredo Adame y Eleazar Gómez han comenzado a planear su estrategia grupal y ya tienen más o menos perfilado el cuadro de nominados que buscarán definir de cara a la gala de eliminación del domingo.

"Hay que volverlo a poner": 'El Muro' no se rinde con 'El Patrón'

Los miembros de 'El Muro' se tomaron un momento durante la jornada de labores de este día para intercambiar opiniones sobre los granjeros que buscarían colocar en el cuadro de nominados de esta semana y ambos coincidieron en algunos nombres.

Eleazar afirmó que busca volver a colocar a 'El Patrón' Alberto del Río pese a que ya ha regresado una vez de la placa y sería considerado uno de los granjeros más fuertes, a lo que Alfredo concordó y apuntó que no existiría ninguna garantía de volver tras la reciente eliminación de Kike Mayagoitia en la gala de anoche.

Por otro lado, Gómez añadió que deberían tratar de poner a Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y a uno de "estos dos chiquillos", en referencia a César Doroteo, y se dijo consciente de que es "muy probable" que ambos pudieran terminar en el cuadro de nominados, ya que sus compañeros "no van a claudicar" y "van a seguir en su rollo".

Además, Eleazar exhortó al 'Golden Boy' a que hicieran su mejor esfuerzo para que alguno de los dos se convierta en Capataz con el fin de "tener más posibilidades de armar esa placa".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Kike Mayagoitia, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la séptima semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

