Adame y Eleazar profundizan en la eliminación de Kike Mayagoitia de La Granja VIP: “Cayó en la trampa”

La reciente eliminación de Kike Mayagoitia de La Granja VIP en la gala de anoche desató todo tipo de reacciones y no solamente de parte de sus aliados, sino también de sus otros compañeros al interior del reality show, entre ellos Alfredo Adame y Eleazar Gómez, los cuales profundizaron este día en los pormenores de la salida del querido conductor de 'Venga la Alegría'.

Los integrantes de 'El Muro' aprovecharon un momento libre tras su jornada de actividades para calificar la eliminación de Kike como una "traición de lo más asquerosa" y señalar que "desgraciadamente, cayó en la trampa".

Además, tanto Alfredo como Eleazar compartieron palabras amables hacia Mayagoitia y lamentaron que haya tenido que salir del reality show.

Por otro lado, Gómez le compartió al 'Golden Boy' lo ocurrido durante la revelación de la tentación en la gala de anoche, en la cual se le compartió un video de Sergio Mayer Mori en la más reciente asamblea indicándole a Lis Vega que nominara al conductor de 'Venga la Alegría' tras valerse del poder del huevo dorado, y en especial la cara que puso tras ver las imágenes.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Kike Mayagoitia, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la séptima semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

