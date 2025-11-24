Lanzan polémico mensaje de Adela Noriega tras su desaparición de la televisión

Adela Noriega es una actriz muy reconocida por sus participaciones en las telenovelas mexicanas, haciendo que su nombre sea fácilmente conocido por el público. No obstante, muchos usuarios se han percatado de su desaparición de la televisión, siendo algo inesperado para los televidentes.

Por otro lado, ante la repentina desaparición de la artista, otra celebridad lanzó un polémico mensaje sobre ella, dejando a la vista cómo llegó a ser su convivencia entre ellas. Para que sepas todo el chisme al respecto, te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Qué se sabe de Adela Noriega en la actualidad?

El polémico mensaje fue enviado por la reconocida actriz Sylvia Pasquel, quien en una entrevista realizada por Unicable, mientras se hablaba sobre la desaparición de la televisión de Adela Noriega, explica los momentos que llegó a vivir con la reconocida actriz.

Relató que durante una producción ella desaparecía constantemente. Aunque se desconoce la razón por la que ocurrieran los hechos, era algo que afectaba notablemente a la producción, en especial cuando Adela era una de las protagonistas.

Incluso, detalló que pudo hablar con otros compañeros, pláticas en las que claramente toda la información y los chismes se comparten con gran rapidez, pero las repentinas desapariciones de Adela son algo de lo que nunca se supo la razón.

Por otro lado, Adriana Nieto dejó otro polémico mensaje sobre Noriega, explicando que siempre mantuvo su imagen muy oculta, generando mucha duda e intriga por sus demás compañeros de grabaciones, ya que hablaba poco y llegaba muy tarde a los llamados.

¿Por qué se retiró Adela Noriega?

Se sabe que Adela Noriega estuvo activa dentro de las producciones desde 1984 hasta el 2008, siendo una personalidad muy reconocida dentro de las televisiones mexicanas. Por ejemplo, Shanik Berman, durante un reality, explicó que ya no continuó en su carrera debido a que no le llegaron más papeles protagonistas.

Por otro lado, en junio del 2025 se había divulgado la noticia de su supuesto fallecimiento; al final se trató de un video que había sido creado con inteligencia artificial, tratándose completamente de una fake news. Sin embargo, hasta ahora siguen existiendo muchas dudas sobre su desaparición de la televisión.