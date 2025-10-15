“La vida sigue”, Patricia Reyes Spíndola comparte su testimonio de cara al Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Después de que Patricia Reyes Spíndola compartiera su experiencia al ser diagnosticada con cáncer, Sergio Sepúlveda entrevistó a la Dra. Daniela Téllez, Antonio Nahím Soto y a Tatiana Elizondo, para platicar sobre la matriz dérmica y la importancia de la reconstrucción de las mamas, de cara al Día Mundial contra el Cáncer de Mama.