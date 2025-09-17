"¡Yo no me vendo ni me prostituyo!”, Paty Navidad rompió el silencio y se defendió de quienes la difamaron
A casi tres años de haber sido vinculada a un ‘catálogo’ de trata y al crimen organizado, Paty Navidad rompió el silencio para defenderse. Además, anticipó que tomará acciones legales contra quien la ha difamado en el pasado. Aquí sus declaraciones completas.
