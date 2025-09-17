inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Yo no me vendo ni me prostituyo!”, Paty Navidad rompió el silencio y se defendió de quienes la difamaron

A casi tres años de haber sido vinculada a un ‘catálogo’ de trata y al crimen organizado, Paty Navidad rompió el silencio para defenderse. Aquí sus declaraciones completas.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

A casi tres años de haber sido vinculada a un ‘catálogo’ de trata y al crimen organizado, Paty Navidad rompió el silencio para defenderse. Además, anticipó que tomará acciones legales contra quien la ha difamado en el pasado. Aquí sus declaraciones completas.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×