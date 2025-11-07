“Víctima de lo que yo estoy permitiendo... ¡no más!”, Paty Navidad se identifica con Fátima Bosch

Paty Navidad compartió por qué se siente identificada con Fátima Bosch luego de que la reina de belleza alzara la voz tras sufrir humillaciones por Nawat Itsaragrisil en Miss Universo. Además, habló de los papeles de víctima y victimario y resaltó que Fátima, a su corta edad, haya sabido poner límites.