inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Víctima de lo que yo estoy permitiendo... ¡no más!”, Paty Navidad se identifica con Fátima Bosch

Paty Navidad compartió por qué se identifica con Fátima Bosch luego de que la reina de belleza alzara la voz tras sufrir humillaciones en Miss Universo.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Paty Navidad compartió por qué se siente identificada con Fátima Bosch luego de que la reina de belleza alzara la voz tras sufrir humillaciones por Nawat Itsaragrisil en Miss Universo. Además, habló de los papeles de víctima y victimario y resaltó que Fátima, a su corta edad, haya sabido poner límites.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×